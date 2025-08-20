В Думе заявили о риске ядерной войны из-за Украины

Вступление Украины в НАТО могло бы привести к риску ядерной войны. У границ России оказались бы западные ракетные комплексы, и ей пришлось бы защищаться. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а вступление Киева в НАТО невозможно. При этом генсек НАТО Марк Рютте отметил, что путь Украины в альянс «необратим», хотя вопрос о членстве пока не поднимается.

«Как только Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией — с временем подлета до Москвы в несколько минут. Понятно, что это меняет всю стратегию обороны России, это создает угрозу Европе, потому что мы будем ставить ядерное оружие, мы будем обороняться», — объяснил Чепа.

Любое действие, провокация или ошибка могут привести к ядерной войне, подчеркнул он. Депутата возмутило, что некоторые западные политики продолжают настаивать на вступлении Украины в Североатлантический альянс, не учитывая обеспокоенности России и легко рассуждая о возможности ядерных ударов.

«Если это кто-то из политиков не пытается это понять, то это не политики, а идиоты», — сказал первый зампред комитета Думы.

По его словам, многие из них живут в своем мире и рассуждают о локальных ядерных ударах или серьезных конфликтах, которые якобы не затронут их страну. Это, по мнению депутата, абсурд.

Ранее стало известно, что на саммите в Белом доме США обязались предоставить Украине гарантии безопасности. Выразили готовность отправить войска для их обеспечения 10 стран. Госсекретарь США Марко Рубио возьмет на себя руководство группой по созданию гарантий безопасности для Украины. Сам Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине.