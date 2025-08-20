Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался уходить в отпуски из-за переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Отпуск американский лидер планировал провести в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

«Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи», — отметила Левитт.

Ранее пресс-секретарь заявила, что Трамп не заинтересован о длительном ожидании следующей встречи по урегулированию конфликта на Украине, он выступает за скорейшие новые контакты. Левитт подчеркнула, что американский президент хочет скорейшего завершения конфликта.