Около 10 стран захотели направить на Украину войска для гарантий безопасности

На саммите в Белом доме США взяли обязательства предоставить Украине гарантии безопасности. Около 10 стран выразили готовность направить на Украину войска, чтобы эти гарантии обеспечить, заявило агентство Bloomberg .

Первым этапом в разрабатываемом пакете гарантий для Киева планируется обучение украинских военных. По словам источника агентства, «многонациональную группу» военных планируют разместить на Украине вдали от линии фронта.

Европейские чиновники во вторник, 19 августа, уже обсудили отправку на Украину британских и французских войск. Всего таких стран «около 10», сообщил неназванный источник агентства.

Руководство группой по созданию гарантий безопасности для Украины взял на себя госсекретарь США Марко Рубио. Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран начнут работать над предложением о гарантиях безопасности для Украины в ближайшие дни.