Рубио возглавит переговоры о гарантиях безопасности на Украине
Axios: в США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио возьмет на себя руководство группой по созданию гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Axios.
«Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран в ближайшие дни начнут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением ВВС США, сообщили Axios два источника, осведомленные о ходе обсуждений», — указано в публикации.
Гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы — это ключевое требование, отметили журналисты. После нескольких месяцев обсуждений президент Трамп согласился на участие Америки в такой схеме.
Накануне президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для двусторонних переговоров. Вскоре к ним присоединились лидеры европейских стран: генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Ранее Трамп сообщил, что намерен добиться соглашения по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО и не вернет себе Крым.