Рубио возглавит переговоры о гарантиях безопасности на Украине

Axios: в США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио возьмет на себя руководство группой по созданию гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Axios .

«Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран в ближайшие дни начнут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением ВВС США, сообщили Axios два источника, осведомленные о ходе обсуждений», — указано в публикации.

Гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы — это ключевое требование, отметили журналисты. После нескольких месяцев обсуждений президент Трамп согласился на участие Америки в такой схеме.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для двусторонних переговоров. Вскоре к ним присоединились лидеры европейских стран: генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее Трамп сообщил, что намерен добиться соглашения по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО и не вернет себе Крым.