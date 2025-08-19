Трамп заявил о невозможности членства Украины в НАТО и возвращения Крыма

Возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО невозможно. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Обе эти вещи невозможны», — заявил он.

Украина, подчеркнул американский лидер, не будет частью Североатлантического альянса.

«Вступление Украины в НАТО всегда было для россиян неприемлемым. Будь то во время Советского Союза или России. Это было задолго до Путина», — отметил президент США.

Трамп также потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта с Россией.

Накануне прошла встреча Зеленского и Трампа в Белом доме. Журналисты Daily Mail обратили внимание, что украинский президент во время общения с американским лидером выглядел так, словно у него несварение желудка. К тому же Зеленский явно нервничал — его неуместные шутки и путаные реплики регулярно вызывали недоумение у присутствующих журналистов.