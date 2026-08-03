В столице Парагвая отметили День борща

В парагвайской столице Асунсьон отпраздновали День борща. Участники приготовили 120 литров супа в огромном котле на дровах, сообщило РИА «Новости» .

Парагвайцы и россияне начали резать овощи заранее, так как их было очень много. Кроме того, произвели крупную закупку мяса.

«Мы купили 10 килограммов говядины, 14 килограммов свинины, зелень, картошку, капусту. У нас дружное сообщество», — рассказал шеф-повар Рауль, ответственный за приготовление борща.

Мужчина бывал и в России, и на Украине. При этом признался, что готовил борщ, используя особый рецепт — добавил секретные ингредиенты. Он не стал открывать все тайны, отметив только, что добавил в борщ местные копчености.

Ранее начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что американцам на борту МКС понравились русские супы — борщ, харчо и рассольник.