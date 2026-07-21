«Больно смотреть». Британский дипломат обрушился на парламент за травлю «Маши и медведя»
Экс-посол Британии Мюррей раскритиковал идею запретить «Машу и Медведя»
Попытка британских парламентариев запретить российский мультфильм «Маша и Медведь» оказалась очередным проявлением антироссийской пропаганды. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал бывший посол Великобритании Крейг Мюррей.
К опасениям британских законодателей экс-дипломат отнесся с иронией. В шутку Мюррей сказал, что российский проект действительно представляет угрозу.
«Я думаю, это действительно „очень опасный“ мультфильм», — пошутил активист.
После этого Мюррей признался, что считает ситуацию вокруг «Маши и Медведя» обычной антироссийской пропагандой.
«Мне действительно больно на это смотреть», — резюмировал Крейг Мюррей.
В июле 2026 года большая группа представителей нескольких политических партий обратились к министру культуры Великобритании. Чиновницу призывали остановить показы в стране «Маши и Медведя». Политики сочли, что мультсериал служит примером «мягкой силы» России.