«Языковое гетто». На Украине заявили о буллинге в отношении детей-переселенцев

Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник заявила, что около 40 тысяч детей-переселенцев не посещают школы Львова из-за травли. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Одной из главных причин сложившейся ситуации специалист назвала трудности с языком. Коберник отметила, что русскоязычные дети из Мариуполя, Запорожья и Харькова сталкиваются с насмешками и оскорблениями, поскольку им трудно быстро освоить украинский язык и адаптироваться к новой среде.

«Есть около 50 тысяч детей школьного возраста, но, условно говоря, менее 10 тысяч из них ходят в местные школы. Другие остаются в своих школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове, где есть сильные школы, где есть хорошие учителя», — сказала она.

Она отметила, что дети сталкиваются с насмешками и оскорблениями. В результате дети начинают замыкаться в привычной для себя среде и продолжают учиться дистанционно в школах своих родных городов.

Глава департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк опроверг заявление Коберник, отметив, что в школах и детсадах города обучаются более 4600 детей со статусом внутренне перемещенных лиц. При этом во Львове всего насчитали около 12 тысяч детей с таким статусом. Он также признал, что конфликты в школах случаются, но это не массовое явление.

Ранее в Одессе учителей заставили показать переписку с родителями учеников, чтобы проверить, на каком языке они общаются. В одной из школ обыскали шкафчики педагогов и изучили их мобильные телефоны.