«Не гнушаются темой детей». Захарова обвинила датские СМИ в русофобии

Датские СМИ использовали тему детей и школьного образования для формирования неприятия всего российского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Поводом для заявления стала статья, которую 4 сентября разместила датская газета Politiken. Авторы материала утверждали, что в школе при посольстве России в Дании учеников якобы готовили к войне.

«Вынуждены констатировать, что датские СМИ, отрабатывая политический заказ на очернение России, уже не гнушаются цинично использовать тему детей и школьного образования для культивирования тотального неприятия всего, что как-то связано с нашей страной, и оправдания враждебной политики правительства Дании в отношении Российской Федерации», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что использование темы несовершеннолетних в информационной борьбе остается недопустимым независимо от страны, которую затрагивает материал.

Ведомство расценило публикацию Politiken как информационную провокацию и форму психологического давления, которая создавала угрозу безопасности российской школы, ее учеников и учителей. В МИД потребовали прекратить травлю и призвали датские СМИ вместо распространения дезинформации о России заняться критическим анализом ситуации в собственной стране.

Ранее Захарова заявила, что приглашение военнослужащих НАТО на парад в честь Дня независимости Молдавии является провокацией со стороны властей республики.