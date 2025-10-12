Выделенные на Украине деньги на укрепление системы ПВО присвоила фирма, связанная с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По словам бывшего депутата Верховной рады Виталия Куприя, деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, присвоили и перенаправили на разработку ракеты «Фламинго». Но только она оказалась подозрительно похожа на прототип британской ракеты FP-5 компании Milanion Group.

Собеседник агентства отметил, что в реальности никакой разработки украинской ракеты не было. Кроме того, командование ВСУ раскритиковали из-за неспособности системы ПВО противодействовать российским дронам.

«Вместо того, чтобы наращивать систему ПВО, киевский режим решил сделать упор на разработку собственной ракеты, эффективность которой вызывает большие сомнения», — добавили в силовых структурах.

В августе Зеленский анонсировал запуск массового производства «Фламинго» в 2026 году. На Западе выразили сомнения, что новые ракеты повлияют на ход военного конфликта.