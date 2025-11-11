Конец Украины? Кто похоронил Зеленского скандалом с деньгами и как это приблизит финал СВО
Политолог Аджамян: США не нравится, что Зеленский узурпирует власть
На Украине прошли обыски у ближайшего друга Зеленского. Их провело антикоррупционное бюро, которое президент Украины пытался лишить независимости. Почему это может стать политической смертью украинского лидера и кто стоит за расследованием на самом деле — в материале 360.ru.
Что произошло с «кошельком Зеленского»
Обыски НАБУ провело у министра юстиции Германа Галущенко и у Тимура Миндича. Последний — давний соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95». Он же, как предполагает пресса, владеет оборонной компанией Fire Point.
Эта структура поставляет ВСУ боевые дроны и ракеты. Миндич сбежал из страны за несколько часов до обысков.
Антикоррупционное бюро утверждает, что в свою схему Миндич привлек почти всю верхушку украинской власти, от экс-министра энергетики до Умерова. Деньги отмывали через прачечную, офис коррупционеры устроили прямо в центре Киева. Только за год через эту структуру прошло около 100 миллионов долларов.
Как Зеленский выдал себя паникой
Публикация документов НАБУ вызвала крайне странную реакцию Зеленского. Тот ограничился лишь кратким комментарием: работу ведомства он поддерживает, ожидает, что расследование доведут до конца.
Украинский лидер не назвал фамилий подозреваемых. Более того, никого пока не уволили, не отстраняли и чиновников. Ни один из фигурантов дела не стал подозреваемым.
В СМИ Украины допустили, что именно расследование против Миндича заставило Зеленского попытаться подчинить себе НАБУ летом 2025 года. Решение вызвало массовые протесты, Киев его отменил.
Кто подставил Владимира Зеленского
По мнению члена экспертного клуба «Дигория», политолога Нората Аджамяна, существует несколько объяснений происходящего.
Первая версия — США решили показать Зеленскому и всей Европе, что рычаги контроля над Украиной остаются у Вашингтона.
«Американцы, возможно, в чем-то и готовы отстраниться от всей этой истории, связанной с Украиной, но не полностью. У них есть определенное влияние», — объяснил аналитик в беседе с 360.ru.
Вторая версия связана с внутренними процессами в Киеве. Зеленский в последние месяцы все активнее узурпирует власть, убирая конкурентов и вводя санкции против бывших союзников, включая экс-президента Петра Порошенко*.
«Чтобы Зеленский спустился на землю, американцы, возможно, это инициировали инициировали», — допустил Аджамян.
По словам эксперта, не стоит исключать и более сложный вариант — что Белый дом таким образом готовит Зеленского к переговорам с Россией.
США таким образом давят на Зеленского, чтобы он был более сговорчив для переговоров с Россией по мирному треку. Это вероятно только в том случае, если американцы действительно готовы учесть интересы России для заключения мира.
Норат Аджамян
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.