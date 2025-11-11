Конец Украины? Кто похоронил Зеленского скандалом с деньгами и как это приблизит финал СВО

На Украине прошли обыски у ближайшего друга Зеленского. Их провело антикоррупционное бюро, которое президент Украины пытался лишить независимости. Почему это может стать политической смертью украинского лидера и кто стоит за расследованием на самом деле — в материале 360.ru.

Что произошло с «кошельком Зеленского»

Обыски НАБУ провело у министра юстиции Германа Галущенко и у Тимура Миндича. Последний — давний соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95». Он же, как предполагает пресса, владеет оборонной компанией Fire Point.

Эта структура поставляет ВСУ боевые дроны и ракеты. Миндич сбежал из страны за несколько часов до обысков.

Антикоррупционное бюро утверждает, что в свою схему Миндич привлек почти всю верхушку украинской власти, от экс-министра энергетики до Умерова. Деньги отмывали через прачечную, офис коррупционеры устроили прямо в центре Киева. Только за год через эту структуру прошло около 100 миллионов долларов.

Как Зеленский выдал себя паникой

Публикация документов НАБУ вызвала крайне странную реакцию Зеленского. Тот ограничился лишь кратким комментарием: работу ведомства он поддерживает, ожидает, что расследование доведут до конца.

Украинский лидер не назвал фамилий подозреваемых. Более того, никого пока не уволили, не отстраняли и чиновников. Ни один из фигурантов дела не стал подозреваемым.

В СМИ Украины допустили, что именно расследование против Миндича заставило Зеленского попытаться подчинить себе НАБУ летом 2025 года. Решение вызвало массовые протесты, Киев его отменил.