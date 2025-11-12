Главу Минюста Украины отстранили от работы после коррупционного скандала

Правительство Украины временно отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции из-за коррупционного скандала, связанного с компанией «Энергоатом». Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко

Решение приняли на внеочередном заседании правительства. Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак будет исполнять обязанности главы Министерства юстиции.

Галущенко поддержал действия правительства и заявил, что не держится за свою должность.

«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook*.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 10 ноября провели обыски у Галущенко, бывшего главы Минэнерго, и у Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95». В тот же день НАБУ объявило о выявлении крупной коррупционной схемы на государственном предприятии «Энергоатом», управляющем тремя украинскими АЭС.

Руководитель детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов рассказал, что в ходе расследования дела о коррупции в энергетическом секторе выявлены четыре министра, как действующие, так и бывшие. По словам Абакумова, следствие считает, что в организации преступной схемы участвовали два руководителя, однако он не стал уточнять, связан ли с делом предприниматель Тимур Миндич.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.