Подпольщик Лебедев: для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви

У ВСУ нет подходящей обуви для собственных новобранцев. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на мобилизованного украинца из Харькова.

Мужчина попался сотрудникам местного военкомата, когда вышел в магазин за хлебом. На условии анонимности он передал в сообщении Лебедеву, что происходит с украинцами призывного возраста, когда они попадают в ТЦК.

Харьковчанин отметил, что в распределительном центре, куда мобилизованных доставляют после прохождения медкомиссии, выдают снаряжение. Но возникают проблемы: военные не могут получить даже обувь нужного размера.

«Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — поделился мобилизованный.

Помимо этого, по его словам, в распределительном центре ВСУ находится около десятка ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом. Мобилизованных берут под строгий контроль, невозможно выйти даже под конвоем.

На Украине ужесточили мобилизацию. Теперь все военнообязанные должны предоставить государству свои личные данные, в противном случае их могут оштрафовать и даже лишить жилья.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявлял, что президент страны Владимир Зеленский планирует мобилизовать мужчин даже старше 60 лет.