Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его желание воевать с Россией и вовлечь в конфликт Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Quotidiano dei Contribuenti .

«Он (Зеленский — прим. ред.) — еще один нацист, еще один „сын Гитлера“», — заявил Ортега.

Он также упомянул, что Гитлер рассчитывал на успех в войне с СССР, не предполагая, насколько сильным окажется сопротивление советских граждан.

До этого Зеленский заявил о попытках прорыва позиций ВСУ в Курской области. По его словам, боевики продолжают держаться и осуществлять контратаки. При этом он обвинил Северную Корею во вступлении в конфликт против Украины.

Примечательно, что срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая. Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Запад может заменить Зеленского весной или летом 2025 года.