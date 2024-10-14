«Пятые сутки». Зеленский заявил о попытках прорыва обороны ВСУ в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об оперативной обстановке на поле боя. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал Зеленский.

По его словам, боевики продолжают держаться и осуществлять контратаки.

Минобороны также доложило о контрактации с использованием помощи союзников и об инвестициях ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об освобождении половины территории Курской области, занятой ВСУ. На этом направлении ВС России ликвидировали значительное количество вражеской техники.