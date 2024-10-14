Зеленский обвинил Северную Корею во вступлении в конфликт против Украины

Северная Корея вступает в украинский конфликт на стороне России. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал Владимир Зеленский.
«Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали», — заявил украинский президент.
Зеленский своим поведением подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Это происходит из-за безнаказанности, считает политик.
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