Северная Корея вступает в украинский конфликт на стороне России. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал Владимир Зеленский.

«Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали», — заявил украинский президент.

Зеленский своим поведением подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Это происходит из-за безнаказанности, считает политик.