Зеленский обвинил Северную Корею во вступлении в конфликт против Украины

Зеленский: КНДР вступает в конфликт против Украины на стороне России

Фото: РИА «Новости»

Северная Корея вступает в украинский конфликт на стороне России. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал Владимир Зеленский.

«Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали», — заявил украинский президент.

Зеленский своим поведением подталкивает мир к третьей мировой войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Это происходит из-за безнаказанности, считает политик.

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