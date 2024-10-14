Депутат Чепа: Запад может заменить Зеленского весной или летом 2025 года

В первой половине 2025 года на Украине под давлением западных союзников могут пройти президентские выборы. Не исключено, что по их результатам страну возглавит новый лидер, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом».