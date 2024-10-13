Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек еще 20 мая. У него осталось мало времени, сообщил в социальной сети X заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Дотком провел опрос среди подписчиков. В нем 81,4% респондентов заявили, что президент России Владимир Путин победил бы на выборах на Украине, оставив Зеленского далеко позади. В опросе участвовали около 26 тысяч человек.

«У Зеленского остается мало времени», — оценил итоги опроса Дотком.

Он заявил, что Украина уже проиграла России. Однако мировые СМИ не будут этого признавать до ноября 2024 года, когда в США пройдут выборы.

По мнению предпринимателя, внезапное увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы говорит о том, что режим Зеленского «находится на последнем издыхании» и приближается к концу. Кулеба покинул свой пост после обвинений в адрес Запада в поражениях ВСУ на фронте.