Сотни мужчин уедут в США. На Украине нашли плюсы в решении Зеленского

Благодаря решению президента Украины Владимира Зеленского помочь тушить пожар в США сотни украинцев смогут уехать за границу. Журналистка Диана Панченко сообщила об этом в соцсети X .

«Я рада, что сотни мужчин в эти дни имеют возможность покинуть Украину», — заявила она.

Ранее Зеленский ввел персональные санкции против Панченко за критику в адрес властей. Она обвинила президента в нарушении Конституции Украины, мэра Киева Виталия Кличко — в коррупции, госизмене, продаже наркотиков и контроле над сетью стрип-клубов, военкомов — в похищении людей.

Журналистка прокомментировала решение Зеленского подготовить спасателей к возможной отправке в США на тушение пожаров в Калифорнии. Он отдал такие поручения министерствам внутренних и иностранных дел Украины.

Площадь пожаров в Калифорнии превысила территорию Парижа. Возгорание началось в новогоднюю ночь, по одной из версий, из-за фейерверков и распространилось из-за сильного ветра.