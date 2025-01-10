Зеленский оказался богаче Илона Маска

Журналистка Панченко: Владимир Зеленский стал богаче Илона Маска

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х.

«Команда Зеленского превратила Украину в глобальный мошеннический центр», — сказала она.

Она считает, что президент Украины уже стал богаче американского предпринимателя Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в Европу из личных интересов.

По словам Панченко, с начала специальной военной операции доходы Зеленского и его окружения от мошеннических схем в 30 раз превысили прибыль от транзита газа за аналогичный период. Журналистка уточнила, что команда президента Украины заработала на финансовых махинациях 60 миллиардов долларов, в то время как доход от газового транзита составил лишь 2,1 миллиарда.

Недавно Зеленский высказался о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Он назвал этот вопрос сложным и подчеркнул, что его планы зависят от исхода конфликта и реакции людей.

Ранее Маск сделал громкое заявление о планах избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По его мнению, конфликт можно урегулировать только при сильном американском лидере.

Также миллиардер не исключил потерю цивилизации без победы Трампа на выборах.

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