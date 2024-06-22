Украинцы перестали выходить из дома из-за страха мобилизации

Многие мужчины на Украине из-за страха мобилизации прячутся от сотрудников ТЦК в своих домах. Об этом сообщило издание New York Times .

«Многие люди скрываются из страха, что призыв на военную службу является билетом в один конец», — отметили в статье.

Веб-дизайнер из Львова Андрей рассказал, что целыми днями не выходит из квартиры, а его друг привозит ему еду. При выходе из дома мужчина надевает электронный браслет с кнопкой SOS, в случае нажатия которой родственники сразу узнают его местоположение.

Некоторые укрывающиеся от мобилизации мужчины рассказали журналистам, что теперь ездят только на такси, чтобы не попасться на глаза военкомам на улице.

Украинцы опасаются мобилизации из-за страха за свою жизнь и нехватки подготовки. Также они выступили против мобилизации из-за жестких мер призыва.

В Закарпатской области сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, который приехал в отпуск с детьми. Вместо отдыха украинца отправили в учебную часть в Одессе.