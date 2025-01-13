Пожары в Калифорнии по площади превысили территорию Парижа

Пожары в Калифорнии охватили 163 квадратных километра, что почти в 1,5 раза больше площади Парижа. Об этом сообщили в Департаменте лесного хозяйства и пожарной безопасности штата.

При этом в статистику попадают не все пожары, а только те, что затрагивают площадь не менее четырех гектаров.

По версии газеты The Wall Street Journal, возгорание началось в новогоднюю ночь из-за фейерверков. Тогда его удалось быстро потушить, однако пожарной службе Лос-Анджелеса не хватило ресурсов, чтобы проследить, не возобновилось ли горение. Из-за сильного ветра огонь распространился снова.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже предложил разработать «план Маршалла» и «Лос-Анджелес 2.0» для восстановления сгоревших районов.