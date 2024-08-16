Раскрыта личность бойца ВСУ, издевающегося над российским пенсионером под Курском

Shot: над дедушкой в Суджи издевался нацист из Ивано-Франковской области

Стала известна личность украинского военного, который издевался и оскорблял российского пенсионера в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Им оказался 38-летний строитель из города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Д.

«[Он] кричал 74-летнему пенсионеру „Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!“», — уточнил канал.

Кадры издевательств украинского боевика над российским пенсионером уже распространились в Сети.

Дочь пожилого мужчины ранее поделилась подробностями его пропажи, подчеркнув, что продолжит искать своего отца.

В ООН уже прокомментировали видео из Курской области, где солдаты ВСУ в касках с нацистской символикой издевались над пенсионером, осудив демонстрацию символов нацизма и расовой ненависти.

На видео отреагировал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пообещавший выплатить за поимку «бандеровских недобитков» пять миллионов рублей.