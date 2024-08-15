Дочь терпевшего издевки ВСУ пенсионера раскрыла подробности о его пропаже

Дочь 74-летнего пенсионера из Курской области, ставшего жертвой издевательств со стороны украинских военных, переодетых в форму немецких солдат-нацистов и в касках с символикой СС, рассказала подробности его пропажи. Об этом написал Telegram-канал Daily Storm.

Женщина рассказала, что после начала обстрелов ВСУ районов области 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. После этого отправилась вместе с детьми искать жилье в более безопасном месте.

Только на следующий день в город ее не пропустили военные из-за ухудшения обстановки. Она начала всех обзванивать, предположив, что отец ее ждал. Почему отец покинул дом, ей неизвестно.

Позже в Сети появилось видео, снятое 11 августа в селе Заолешенка, на котором ее отец, Александр Гусаров, искал российских военных, но заблудился и встретил двух бойцов ВСУ в нацистской форме. Они изображали из себя фашистов, копировали немецкий акцент и издевались над пожилым человеком, снимая все на видео.

Дочь мужчины со слезами на глазах призналась, что видела ролик, но не теряет надежды, что найдет своего отца.

«Я знаю, что он живой. И мы его найдем все равно», — сказала она.

Ранее мэр курского Льгова Алексей Клемешов рекомендовал уехавшим горожанам не возвращаться домой, пока ситуация не стабилизируется.