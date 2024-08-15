ООН отреагировала на видео с глумящимися над стариком укронацистами

Офис генсека ООН Гутерриша осудил нацистские символы на касках бойцов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

ООН осудила демонстрацию нацистской символики на касках военнослужащих Вооруженных сил Украины. Заместитель представителя генсека организации Фархан Хак в разговоре с РИА «Новости» прокомментировал скандальное видео из Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал он.

Журналисты обратились к представителю офиса генсека Антониу Гутерриша после того, как в интернете появилось видео из Курской области. Солдаты ВСУ в касках с нацистской символикой глумились над пенсионером, имитируя немецкий акцент и оскорбляя.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал вознаграждение за поимку этих бойцов. Одним из них оказался бывший строитель из Ивано-Франковской области. Личность второго мужчины не установили. Пенсионер, над которым они издевались, пропал. Его не видели последние 10 дней.

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