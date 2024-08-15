ООН отреагировала на видео с глумящимися над стариком укронацистами
Офис генсека ООН Гутерриша осудил нацистские символы на касках бойцов ВСУ
ООН осудила демонстрацию нацистской символики на касках военнослужащих Вооруженных сил Украины. Заместитель представителя генсека организации Фархан Хак в разговоре с РИА «Новости» прокомментировал скандальное видео из Курской области.
«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал он.
Журналисты обратились к представителю офиса генсека Антониу Гутерриша после того, как в интернете появилось видео из Курской области. Солдаты ВСУ в касках с нацистской символикой глумились над пенсионером, имитируя немецкий акцент и оскорбляя.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал вознаграждение за поимку этих бойцов. Одним из них оказался бывший строитель из Ивано-Франковской области. Личность второго мужчины не установили. Пенсионер, над которым они издевались, пропал. Его не видели последние 10 дней.