«Прихватил золотой унитаз»? В Раде высмеяли Ермака, решившего отправиться на фронт

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, высмеял Андрея Ермака, бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского. Ермак заявил о своем намерении отправиться на фронт. Дубинский поинтересовался, возьмет ли бывший чиновник с собой бракованный бронежилет и золотой унитаз.

New York Post ранее сообщила о заявлении Андрея Ермака, который якобы готов отправиться на фронт.

«Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с (секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом — прим. ред.) Умеровым закупали для солдат? Или поехал туда, где нет фортификаций, потому что он с Зеленским и (бизнесменом Тимуром — прим. ред.) Миндичем [украли] на них деньги? Или, может, едет в Карпатские леса производить ракету „Фламинго“? Или прихватил с собой золотой унитаз?» — рассуждал Дубинский в своем Telegram-канале.

В пятницу Зеленский объявил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в связи с коррупционным скандалом в энергетике. НАБУ подтвердила проведение обысков, отметив, что это часть расследования.

Позже агентство «Укринформ», ссылаясь на НАБУ, сообщило, что после обысков у Ермака обвинения никому предъявлены не были.

Система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос после отставки Ермака, уверен военный эксперт Олег Кузнецов. По его словам, это главная новость в политической жизни Европы: «В Киеве „бомбануло“, и сейчас вся Европа пребывает в шоке». Агентство Bloomberg сообщило, что отставка главы офиса президента Украины серьезно ослабила позиции Владимира Зеленского. Иностранные союзники усомнились в том, что глава государства верен своему обещанию бороться с расхищением казны.