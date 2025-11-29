Отставка Ермака поставила Зеленского в уязвимое положение

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака сильно ударила по позициям лидера республики Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных покровителей Киева», — подчеркнуло издание.

Оно добавило, что коррупционный скандал и увольнение видного соратника Зеленского заставили задуматься многих как внутри страны, так и за рубежом. Иностранные союзники усомнились в том, что глава государства верен своему обещанию бороться с расхищением казны.

Ермака сняли с должности почти сразу после обысков НАБУ и САП в его доме. Следственные действия проводились в рамках антикоррупционной операции «Мидас».

Газета The Guardian предположила, что обыски могут серьезно повлиять на мирные переговоры. Издание напомнило, что Ермак является самым доверенным советником Зеленского, главным переговорщиком и основным контактным лицом для иностранных политиков.