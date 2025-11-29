Система поддержки Украины западными инвесторами пошла вразнос после отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом РИА «Новости» рассказал почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

По словам эксперта, отставка Ермака стала главной новостью в политической жизни Европы: «В Киеве „бомбануло“, и сейчас вся Европа пребывает в шоке». Такого оборота во внутренней политике Украины никто не ожидал. Кузнецов отметил, что Ермак играл ключевую роль в схеме западной поддержки.

«Очень похоже на то, что пошла вразнос все система глобальной поддержки Украины западными инвесторами, в обеспечении функционирования которой Ермак играл ключевую роль гаранта ответственности украинской стороны», — заявил военный эксперт.

Кузнецов отметил, что Украина — банкрот, а бюджет страны формируется практически полностью за счет иностранных инвестиций, а «банкротов финансируют обычно или идиоты, или мерзавцы».