«Получил только поганую футболку». Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в США

Британская газета Telegraph опубликовала карикатуру на Владимира Зеленского. Издание высмеяло его визит в Вашингтон, который не принес Киеву ожидаемых результатов.

На картинке, опубликованной изданием, Зеленский изображен в антураже своих вечерних видеообращений. На нем футболка с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

Как сообщил телеканал CNN, в ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты. По данным портала Axios, США не планируют поставлять Tomahawk Киеву, по крайней мере, пока. Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал: визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как он ожидал.

Кроме того, Трамп резко завершил встречу с Зеленским через 2,5 часа после начала. Американский лидер не стал провожать его до машины. Журналисты также отметили одну деталь, которую посчитали унижением для украинской делегации.

Перед встречей Трампа и Зеленского в четверг президент России Владимир Путин и американский лидер провели один из самых продолжительных телефонных разговоров с начала 2025 года. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о своем намерении встретиться с Путиным лично в Будапеште.