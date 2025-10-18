Трамп внезапно прервал встречу с Зеленским

Axios: Трамп резко завершил встречу с Зеленским через 2,5 часа после начала

Президент США Дональд Трамп неожиданно завершил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — сказал американский лидер, завершая встречу.

По данным издания, разговор в Белом доме длился около двух с половиной часов.

Один из собеседников Axios охарактеризовал переговоры как сложные, другой отметил, что встреча «прошла плохо».

Позднее Зеленский на брифинге заявил, что не будет публично обсуждать вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, стороны договорились не комментировать эту тему. Украинский лидер добавил, что вопрос поставок следует адресовать американской стороне.

Переговоры президентов прошли в Вашингтоне и длились около двух часов. После встречи Зеленский покинул Белый дом.