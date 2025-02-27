Поджоги ТЦК покажутся прелюдией. Украину предупредили о бабьем бунте

Снижение мобилизационного возраста спровоцирует на Украине общественные волнения. Матери 18-летних парней восстанут против военкомов, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале .

«Сложно предсказать, как поведут себя украинские матери, когда их молодых сыновей начнут отправлять на фронт. Это может оказаться последней каплей», — сказал он.

Коц привел результаты февральского соцопроса Socis, по результатам которого 86,5% украинцев не поддержали снижение мобилизационного возраста, 80% негативно высказались о территориальных центрах комплектования. Облавам военкоматов на Украине присвоили название «бусификация», а местные жители начали протестовать — забрасывать военкоматы коктейлями Молотова и подрывать себя вместе с сотрудниками ТЦК.

Если в армию начнут забирать 18-летних парней, сопротивление усилится, предупредил военкор. Он заявил, что поджоги машин ТЦК покажутся лишь прелюдией к бурному потоку «народной любви».

Ранее в Ровно женщины напали на военкомов, когда они пытались увезти насильно мобилизованного украинца. Люди в форме схватили мужчину прямо на улице.