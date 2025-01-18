Дети в школах Киева на переменах стали играть в ТЦК (территориальные центры комплектования). Во время игр школьники могут получить серьезные травмы, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Дети играют „в ТЦК“ в киевских школах. Об этом рассказали учителя в одной из групп класса», — отметили в сообщении.
Авторы сопроводили публикацию скриншотом сообщения педагога, который попросил родителей предупредить детей о «последствиях небезопасных игр». По словам женщины, во время игры одного ребенка схватили за шею и чуть не сломали ему нос.
На Украине силовая мобилизация набрала обороны. Сотрудники украинских военкоматов избивают мужчин и силой увозят их в микроавтобусах. Недовольные мобилизацией жители страны стали устраивать поджоги по всей стране. В Верховную раду поступило более 4000 жалоб на действия сотрудников ТЦК.
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