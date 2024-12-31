Женщины криками отбили мужчину у военкомов на Украине

Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины пытались силой увезти мужчину в ТЦК. Ставшие свидетелями «силовой мобилизации» женщины смогли его отбить, сообщило издание «Страна.ua» .

«Сотрудники территориального центра комплектования при помощи гражданского пытались запаковать мужчину в бусик, но их жертву отбили женщины», — отметили в публикации.

Авторы статьи показали видео неудачной попытки мобилизовать украинца. На кадрах мужчины в военной форме силой заталкивали гражданина в автобус. В этот момент две женщины с криками подбежали к транспорту и отбили мужчину.

Недовольные мобилизацией украинцы стали нападать на военкомов и устраивать поджоги по всей стране. В Харькове мужчина выстрелил в здание ТЦК из гранатомета.

Житель Хмельницкой области сам отбился от военкомов. Когда сотрудники ТЦК отказались от взятки, он прыснул в них слезоточивым газом и убежал.

А вот другому мужчине, который выгуливал собаку в Тернополе, повезло меньше. Военкомы избили его и увезли в ТЦК. После этого пес остался один на улице.