Женщины криками отбили мужчину у военкомов на Украине
«Страна.ua»: жительницы Ровно отбили украинца у сотрудников военкомата
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины пытались силой увезти мужчину в ТЦК. Ставшие свидетелями «силовой мобилизации» женщины смогли его отбить, сообщило издание «Страна.ua».
«Сотрудники территориального центра комплектования при помощи гражданского пытались запаковать мужчину в бусик, но их жертву отбили женщины», — отметили в публикации.
Авторы статьи показали видео неудачной попытки мобилизовать украинца. На кадрах мужчины в военной форме силой заталкивали гражданина в автобус. В этот момент две женщины с криками подбежали к транспорту и отбили мужчину.
Недовольные мобилизацией украинцы стали нападать на военкомов и устраивать поджоги по всей стране. В Харькове мужчина выстрелил в здание ТЦК из гранатомета.
Житель Хмельницкой области сам отбился от военкомов. Когда сотрудники ТЦК отказались от взятки, он прыснул в них слезоточивым газом и убежал.
А вот другому мужчине, который выгуливал собаку в Тернополе, повезло меньше. Военкомы избили его и увезли в ТЦК. После этого пес остался один на улице.