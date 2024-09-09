«Другая Украина»: еще одну машину боевика ВСУ сожгли в Киеве

В Киеве ночью сожгли еще один автомобиль, принадлежащий военнослужащему украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Другая Украина».

По его данным, пожар произошел в районе Дарницкой площади на левобережье Днепра.

Поджоги автомобилей, принадлежащих военным, на Украине происходят все чаще. Возгорания происходят в Киеве, Одессе, Днепропетровске и других городах.

В местных Telegram-каналах появляются даже предложения поджечь за вознаграждение автомобили, принадлежащие военным комиссарам. Из-за этого в стране в продажу поступили наклейки «Я не из ТЦК» (территориального центра комплектования, так в стране называют военкоматы).

Несколько дней назад в Киеве сожгли целый автобус, принадлежавший украинской армии.