Украинские воинские части получили приказ готовиться к прибытию большого числа новобранцев от 18 до 25 лет. Об этом сообщило местное издание «Полтавщина».

«Проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ждет своего одобрения», — написали в СМИ со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.

Ранее украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры, на которых сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину прямо на выходе из такси. Предположительно, они целенаправленно следили за автомобилем, а информацию им дал сам перевозчик.

Другой громкий случай произошел в пригороде Киева Вышгороде. Там сотрудники ТЦК остановили автомобиль с уклонистом и, чтобы заставить военнообязанного выйти из машины, закачали в салон газ и подожгли. Представитель военкомата позже утверждал, что пассажир автомобиля сам устроил поджог, однако причастных к этой акции отстранили от работы.