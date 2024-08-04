«Опозорил семью». Брат Серебрякова отказался с ним общаться

Брат обвиняемого в подрыве авто Серебрякова заявил о нежелании общаться с ним

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москве, Алексей не желает общаться с родственником. В интервью РИА «Новости» он заявил, что не знает, как произошедшее переживут мать, отец и бабушка.

«Он опозорил всю свою семью», — подчеркнул Алексей добавив, что не хочет видеться с Евгением в СИЗО.

Также мужчина пожелал здоровья всем, кто пострадал физически и морально из-за того, что устроил его брат.

«Дай Бог им выздоровления», — добавил собеседник агентства.

Серебрякова обвинили в подрыве внедорожника военного во дворе жилого дома столицы. Владелец машины и его жена получили серьезные травмы. Уголовные дела расследуют по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Позже стало известно, что мужчина интересовался своими украинскими корнями, публиковал в Сети фото с оружием. На допросе он признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами, которые обещали ему гражданство и деньги. Расходы на подготовку взрыва также оплатил куратор из СБУ.