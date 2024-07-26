Обвиняемому в подрыве машины на севере Москвы обещали украинское гражданство

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве авто военного на севере Москве, собирался уехать из Турции на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Ему обещали гражданство», — передали в СК.

Уголовные дела расследуют по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное под днищем внедорожника. В результате травмы получила супружеская пара. Мужчина-водитель сильно пострадал, но выжил.

Предполагаемого преступника задержали в Турции, куда он въехал под видом обычного туриста. Обвиняемому 29 лет. В соцсетях он писал свое имя на украинском языке. В аккаунте мужчины были фотографии с оружием.

ФСБ сняла на видео допрос россиянина, которого обвиняют в подрыве автомобиля. Подозреваемый рассказал, что с ним в феврале 2023 года связался куратор из Службы безопасности Украины. Ему предложили взорвать машину российского офицера в обмен на украинский паспорт и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов. Обвиняемый признался, что его расходы для подготовки взрыва оплатил куратор из СБУ.