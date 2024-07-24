Работа следователей на месте взрыва авто в Москве попала на видео

Территорию в жилом московском дворе, где взорвался внедорожник, оцепили. Работают следователи. В распоряжении 360.ru оказались новые кадры с места происшествия.

Снаряд сдетонировал, когда владелец сел в автомобиль. Вместе с водителем была его супруга. После взрыва пару в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным источника 360.ru, мужчине оторвало стопы .

Подорванная иномарка могла принадлежать участнику специальной военной операции. Следователи возбудили уголовное дело, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Местные жители рассказали 360.ru, что услышали взрыв и звук бьющихся стекол, а затем ощутили запах гари. Ударная волна дошла до 25-го этажа близрасположенного дома. Выглянув на улицу, жильцы увидели лежавшего на земле мужчину. В течение 10 минут к месту ЧП прибыли все спецслужбы.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва автомобиля в Москве, сообщил RT со ссылкой на собственный источник. Это может быть как диверсия, так и результат бытового конфликта.