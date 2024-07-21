«Не рабы». Украинки вышли на митинг с требованием демобилизовать бойцов ВСУ

Митинг за демобилизацию украинских военных прошел в Киеве. В нем участвовали несколько десятков женщин, сообщило в своем Telegram-канале украинские издание «Страна.ua».

Издание опубликовало видеоролик, в котором видно, что женщины держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы» и «Почему наши военные самые незащищенные?». Они скандировали фразу, что «военные — не рабы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил продлить всеобщую мобилизацию и военное положение в стране, поэтому внес законопроекты об этом в Верховную раду.

Украинцы тем временем пытаются всеми силами избежать призыва. Недавно полицейские и пограничники поймали 27 уклонистов на границе с Молдавией, когда обходили село в Подольском районе Одесской области. Выяснилось, что беглецам пришлось заплатить организаторам побега от четырех до семи тысяч долларов.

Как сообщила украинская госпогранслужба, с начала спецоперации при попытке бегства из страны в приграничной реке Тисе утонули 24 уклониста.