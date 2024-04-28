Бежавшие от мобилизации украинцы утонули на границе с Румынией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 14:21 Бежавшие от мобилизации украинцы утонули на границе с Румынией Тела двух бежавших от мобилизации украинских уклонистов нашли в реке Тисе РИА «Новости»

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Украинские пограничники нашли тела двух утонувших мужчин в реке Тисе на границе с Румынией. Как сообщила пресс-служба госпогранслужбы страны, тела утопленников достали только утром следующего дня из-за усиления течения.

В ведомстве уточнили, что трупы из реки вытащили спасатели. Личности погибших установят в Национальной полиции Украины.

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По данным государственной пограничной службы республики, с 22 февраля 2022 года при попытке бегства из страны в Тисе утонули 24 мужчины. В ведомстве подчеркнули, что просят уклонистов от мобилизации отказаться от попыток пересечь границу через реку, так как это опасно для жизни.

После принятия закона о мобилизации Министерство иностранных дел Украины запретило консульским учреждениям продлевать паспорта и выдавать документы мужчинам, которые уехали за границу. Единственное, что они смогут получить, — справку для перехода украинской границы.

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назвал возвращение военнообязанных домой справедливым решением по отношению к тем, кто остался в стране и не бежал от военной службы.