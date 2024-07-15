Группу из 27 украинских уклонистов задержали на границе с Молдавией

Уклоняющихся от военной службы и мобилизации 27 мужчин задержали украинские пограничники и полицейские при обходе села в Подольском районе Одесской области. Как сообщила пресс-служба погранслужбы страны , все задержанные готовились к побегу в Молдавию.

До приграничного района задержанные добрались самостоятельно. Некоторых подвезли жены и подруги. Гарантии безопасного перехода границы уклонисты получили от администрации анонимного Telegram-канала.

Стоимость услуг авторы незаконной схемы оценили от четырех до семи тысяч долларов. Но деньги от беглецов организаторы перехода брали уже на территории соседней республики.

Против задержанных составили административные протоколы. Сейчас правоохранители устанавливают круг причастных к организации незаконной переправки через границу.

В начале июля украинские военные огородили колючей проволокой берега реки Тисы на территории Закарпатской области. Бежавшие от мобилизации украинцы использовали водоем в качестве дороги для бегства в Румынию. Но до соседнего берега добирались не все. По данным погранслужбы Украины, с февраля 2022 года по начало апреля 2024 года в реке утонули 24 человека.