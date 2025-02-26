«Не пойду и на 10 центов». Зеленский вновь отказался платить США

Украина не обязана возмещать США оказанную помощь, потому что получила деньги в виде гранта. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на брифинге, который транслировало издание «Общественное» .

«Я не пойду и на 10 центов возврата долга в соглашении с США. Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — заявил он.

В соглашении по редкоземельным металлам, по словам Зеленского, Украина не указана как должник и нет пункта о возмещении 500 миллиардов долларов. Президент допустил, что эта сделка может стать частью будущих гарантий безопасности.

Если США решат продолжить помогать Украине, но в виде кредита, она вернет деньги, пообещал Зеленский. Однако это, по его словам, станет уже новой реальностью.

Заключение сделки между США и Украиной состоится в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон, объявил американский президент Дональд Трамп. Затем украинский лидер поедет в Великобританию.