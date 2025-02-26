«Было бы несправедливо». Зеленский не признал долг Украины перед США

Украина не является должницей перед Соединенными Штатами. Об этом на брифинге заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 миллиардов долларов долга, ни 350 миллиардов долларов, ни 100 миллиардов. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — отметил он.

По словам Зеленского, вопрос о фонде решили в контексте рамочного соглашения. Он добавил, что в этом партнерском проекте учли интересы Украины.

Ранее стало известно, что украинские власти согласилась на новые условия сделки с Соединенными Штатами по металлам. Президент США Дональд Трамп предварительно оценил соглашение с Украиной по редкоземельным металлам в сумму около триллиона долларов.

Он напомнил, что Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, в котором не было шансов на победу. И часть этих денег «пропала».