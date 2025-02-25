Украина согласилась на новые условия сделки с США по металлам

Украина согласовала с США условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов. При этом в финальной версии проекта от 24 февраля отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности, на которых ранее настаивал Киев. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Украина согласилась подписать договор после того, как США отказались от самых жестких условий. Речь идет о требовании возместить 500 миллиардов долларов. Сделку одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел.

Соглашение планируют подписать в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который может состояться уже в ближайшие недели.

«У президента будет возможность обсудить общую картину. А затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах», — сообщил один из украинских чиновников.

Собеседники FT отметили, что Киев договорился о «гораздо более выгодных условиях», а сделку они рассматривают как возможность расширить отношения с Вашингтоном.

Согласно проекту соглашения, стороны создадут фонд, в который Киев будет отчислять 50% будущих доходов от добычи ресурсов, включая газ и нефть. При этом деятельность организации не будет распространяться на ресурсы, уже поступающие в украинскую госказну, и касаться работы «Укрнафты» и «Нафтогаза». Затем фонд будет инвестировать в проекты на Украине.

Доля США в фонде и условия, касающиеся «совместного владения», пока неизвестны.

Ранее политолог Владимир Шаповалов прокомментировал предложение Евросоюза Киеву заключить альтернативную сделку по природным ресурсам, назвав его «дележкой шкуры неубитого медведя».