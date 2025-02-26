Визит Владимира Зеленского в США может состояться 28 февраля. Об этом заявил сам глава киевского режима на встрече с журналистами.

«Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата», — добавил он.

После этого Зеленский поедет в Лондон, где встретится с премьером Великобритании Киром Стармером.

По информации агентства France-Presse, в этот день США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных металлах.

Стороны создадут фонд, в который Украина будет отчислять половину доходов от добычи ресурсов, при этом США не гарантируют стране никакой безопасности.

Однако в Киеве все равно согласились на эти условия, поскольку они были выгоднее, чем предыдущие варианты сделки.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал Зеленского глупцом из-за этого соглашения. По словам южноамериканского лидера, Украину таким образом отдают американцам.