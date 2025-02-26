Зеленский планирует приехать в США 28 февраля
Визит Владимира Зеленского в США может состояться 28 февраля. Об этом заявил сам глава киевского режима на встрече с журналистами.
«Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата», — добавил он.
После этого Зеленский поедет в Лондон, где встретится с премьером Великобритании Киром Стармером.
По информации агентства France-Presse, в этот день США и Украина подпишут соглашение о редкоземельных металлах.
Стороны создадут фонд, в который Украина будет отчислять половину доходов от добычи ресурсов, при этом США не гарантируют стране никакой безопасности.
Однако в Киеве все равно согласились на эти условия, поскольку они были выгоднее, чем предыдущие варианты сделки.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал Зеленского глупцом из-за этого соглашения. По словам южноамериканского лидера, Украину таким образом отдают американцам.