Насильно мобилизованный украинец умер от пыток

Украинец погиб после насильственной мобилизации и пыток в Тернопольской области. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Покойному было 39 лет, он жил в селе Великая Лука. Дмитрук отметил, что 6 декабря военкомы насильно забрали его с собой, а через два дня мужчина позвонил родственникам и попросил привезти вещи и документы.

Когда 9 декабря близкие приехали в территориальный центр комплектования и соцподдержки, мобилизованного уже не было — сотрудники сообщили, что отпустили его. Тело украинца нашли 12 декабря на Львовской трассе.

«На теле было множество гематом от избиения. Местной полиции дано указание скрывать эту историю, журналистам запрещено ее освещать. У мужчины только недавно, 40 дней назад, умер отец, а мать и другие родственники боятся говорить об этом», — подчеркнул депутат.

Недовольные мобилизацией украинцы начали нападать на военкомов и поджигать их машины. В Харькове неизвестный выстрелил в здание ТЦК из гранатомета и уничтожил учетные карточки.