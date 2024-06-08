В Харькове здание ТЦК расстреляли из гранатомета

По данным телеканала, неизвестный выстрелил в стену военкомата из советского гранатомета РПГ-18 «Муха». Сотрудники ТЦК не пострадали, но взрыв уничтожил учетные карточки, находившиеся в здании.

На Украине все отчетливей проявляется противостояние между населением и военкомами. В среду, 5 июня, в Барановке под Житомиром толпа женщин штурмовала здание местного ТЦК. До этого в нем погиб мобилизованный украинец. Родственники мужчины сообщили, что его до смерти избили военкомы. Из ТЦК он попал в больницу с множественными травмами в состоянии комы. По словам местных жителей, это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.

В апреле в Черновицкой области местные жители напали на сотрудника ТЦК и заблокировали его машину. В ответ на это военком открыл стрельбу.