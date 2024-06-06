Приложение «Резерв+» запустили на Украине 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации. После этого в Верховной Раде заявили, что сотрудники ТЦК перестали отлавливать людей на улицах. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что так украинские власти признались в «людоловстве».

На Украине заработало приложение «Резерв+». Его должны установить себе на телефоны все военнообязанные — как мужчины, так и женщины определенных специальностей, например, медики.

Поток сырья в мясорубку хотят максимально упорядочить и увеличить. А тут не обойтись без цифровых технологий. По сути, украинцев обязали себя клеймить, пусть и в электронном виде, смысла это не меняет совершенно.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, тот самый жирный боров, который, по украинской Конституции, сейчас является легитимным представителем власти, в отличие от [президента Владимира] Зеленского, сделал на этот счет несколько удивительных заявлений. Они способны взорвать мозг, если попробовать рассматривать их с точки зрения логики.

Во-первых, Стефанчук заявил, что сразу после того, как начало работать это приложение, стало намного меньше инцидентов с сотрудниками ТЦК, которые отлавливают и избивают сырье для мясорубки Зеленского, то есть украинских мужиков.

И вот сразу надо задуматься. Дело в том, что представители украинских властей неоднократно заявляли, что никаких «людоловов» на Украине нет, а в военкоматы стоят очереди. Не верь глазам своим, украинец, верь тому, что тебе рассказывает телемарафон.

И вдруг оказывается, что «людоловы» все-таки есть, и они творят беззаконие. Как же так, пан Стефанчук, зачем вы сдаете всю базу?