Украинец отбился от военкомов слезоточивым газом

Уклонист в городе Полонное предложил военкомам взятку, а когда они отказались, отбился газовым баллончиком и сбежал. Об этом сообщил Хмельницкий областной ТЦК в Facebook*.

Военкомы остановили мужчину 21 ноября и составили административный протокол о нарушении воинского учета. Украинец попытался откупиться 200 долларами, но сотрудники ТЦК отказались от взятки. Тогда уклонист прыснул слезоточивым газом и сбежал.

«Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти», — сообщила пресс-служба.

Похожий случай произошел в Одессе. Мужчины прогнали военкомов, устроивших облаву на рынке «Седьмой километр».

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