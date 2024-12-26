Украинская армия больше не может вести боевые действия из-за дефицита ресурсов. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко на YouTube-канале «UkrLife».

«Ресурсы вести войну по освобождению территорий, да и в принципе вести войну, у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — сказал он.

С дефицитом ресурсов столкнулись не только украинские войска, но и кураторы Украины, снабжающие ВСУ боеприпасами. Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литве и другим странам ЕС уже нечего отправлять украинской стороне. Склады в государстве опустели.

При этом генсек НАТО Марк Рютте все равно призвал альянс продолжить поддержку Украины. Для этого в Германии даже сформировали специальное командование.